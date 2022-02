Pechino 2022, Suter dopo l’oro in discesa: “Super felice, un sogno” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Sono Super felice della mia gara. Nel finale non ero sicura se fosse buono o meno, perché a volte avevo la sensazione che ci fosse vento contro, e anche di lato. Non è stato così facile oggi, ma ora sono Super felice“. Queste le parole di Corinne Suter, medaglia d’oro nella discesa delle Olimpiadi di Pechino 2022 davanti alle azzurre Sofia Goggia e Nadia Delago. “È il più grande sogno nella mia vita, quindi oggi non so cosa dire” ha aggiunto la campionessa svizzera. IL RACCONTO DELLA GARA LE PAROLE DI SOFIA GOGGIA: “HO DATO TUTTO” LE PAROLE DI NADIA DELAGO: “NON CI POTEVO CREDERE” IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO Pechino 2022: LE ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) “Sonodella mia gara. Nel finale non ero sicura se fosse buono o meno, perché a volte avevo la sensazione che ci fosse vento contro, e anche di lato. Non è stato così facile oggi, ma ora sono“. Queste le parole di Corinne, medaglia d’oro nelladelle Olimpiadi didavanti alle azzurre Sofia Goggia e Nadia Delago. “È il più grandenella mia vita, quindi oggi non so cosa dire” ha aggiunto la campionessa svizzera. IL RACCONTO DELLA GARA LE PAROLE DI SOFIA GOGGIA: “HO DATO TUTTO” LE PAROLE DI NADIA DELAGO: “NON CI POTEVO CREDERE” IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO: LE ...

