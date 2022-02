MERCATO IMMOBILIARE BOLOGNA I SEMESTRE 2021 (Di martedì 15 febbraio 2022) -15.02.22- VALORI IN AUMENTO, IN PARTICOLARE NEL CENTRO CITTA’ Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella prima parte del 2021 i valori delle case a BOLOGNA mettono a segno un aumento dei prezzi (+2,3%). Il 2020 aveva visto una contrazione dei prezzi del 2,5%, interrompendo una crescita dei valori iniziata nel primo SEMESTRE del 2016. VARIAZIONE DEI PREZZI (I SEMESTRE 2021 rispetto al II SEMESTRE 2020) BOLOGNA I sem 2021 Centro 6,5% Mazzini – Savena 4,8% San Donato – San Vitale 1,7% Bolognina – Corticella 0,0% Borgo Panigale 2,6% Saffi 2,0% Murri-San Mamolo 0,0% Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa Le zone del centro della città hanno messo a segno un incremento dei valori del 6,5%. Si muovono ... Leggi su cityroma (Di martedì 15 febbraio 2022) -15.02.22- VALORI IN AUMENTO, IN PARTICOLARE NEL CENTRO CITTA’ Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella prima parte deli valori delle case amettono a segno un aumento dei prezzi (+2,3%). Il 2020 aveva visto una contrazione dei prezzi del 2,5%, interrompendo una crescita dei valori iniziata nel primodel 2016. VARIAZIONE DEI PREZZI (Irispetto al II2020)I semCentro 6,5% Mazzini – Savena 4,8% San Donato – San Vitale 1,7% Bolognina – Corticella 0,0% Borgo Panigale 2,6% Saffi 2,0% Murri-San Mamolo 0,0% Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa Le zone del centro della città hanno messo a segno un incremento dei valori del 6,5%. Si muovono ...

