M5s, Grillo sui due mandati: «Nessuna deroga. Fa eccezione solo la candidatura in Ue o in Regione» (Di martedì 15 febbraio 2022) Beppe Grillo non transige: il vincolo del doppio mandato non si tocca. solo in due casi è possibile valutare eccezioni: la candidatura alle elezioni europee o a quelle regionali. Ma in Parlamento non si torna per la terza volta. È chiaro il messaggio che il co-fondatore del Movimento lancia ai parlamentari della prima ora. Per Grillo non esiste e mai esisterà alcuna deroga per un terzo mandato: chi ha già esaurito i primi due in Parlamento può mirare all’Europarlamento o ai Consigli regionali, ma per Camera e Senato è fuori dai giochi. Stando a un’indiscrezione rivelata da AdnKronos, Grillo avrebbe detto ad alcuni dei suoi: «È un tema identitario, non si può derogare. E poi in Europarlamento o in Regione guadagnate anche di più, quindi non rompete le ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) Beppenon transige: il vincolo del doppio mandato non si tocca.in due casi è possibile valutare eccezioni: laalle elezioni europee o a quelle regionali. Ma in Parlamento non si torna per la terza volta. È chiaro il messaggio che il co-fondatore del Movimento lancia ai parlamentari della prima ora. Pernon esiste e mai esisterà alcunaper un terzo mandato: chi ha già esaurito i primi due in Parlamento può mirare all’Europarlamento o ai Consigli regionali, ma per Camera e Senato è fuori dai giochi. Stando a un’indiscrezione rivelata da AdnKronos,avrebbe detto ad alcuni dei suoi: «È un tema identitario, non si puòre. E poi in Europarlamento o inguadagnate anche di più, quindi non rompete le ...

