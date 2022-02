L’Italia entra nella partita ucraina. La strategia (Di martedì 15 febbraio 2022) L’Italia entra nella partita ucraina. È stato un martedì di grande movimento per la diplomazia italiana, impegnata a trovare un’uscita dall’escalation che vede schierati a pochi chilometri dal confine ucraino più di 100mila soldati russi. Sulla crisi è al lavoro il tandem Palazzo Chigi-Farnesina. Prima la telefonata tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Poi la visita a Kiev del ministro degli Esteri Luigi Di Maio accolto da Dmytro Kuleba. Un copione, lo stesso, per scongiurare lo scontro e tenere acceso il lumicino della diplomazia. Doppio binario, dialogo e deterrenza. Sostegno incondizionato all’integrità territoriale dell’ucraina. Aiuti economici ed equipaggiamento a Kiev. Dietro la retorica, i fatti. La telefonata di Draghi segue di ... Leggi su formiche (Di martedì 15 febbraio 2022). È stato un martedì di grande movimento per la diplomazia italiana, impegnata a trovare un’uscita dall’escalation che vede schierati a pochi chilometri dal confine ucraino più di 100mila soldati russi. Sulla crisi è al lavoro il tandem Palazzo Chigi-Farnesina. Prima la telefonata tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Poi la visita a Kiev del ministro degli Esteri Luigi Di Maio accolto da Dmytro Kuleba. Un copione, lo stesso, per scongiurare lo scontro e tenere acceso il lumicino della diplomazia. Doppio binario, dialogo e deterrenza. Sostegno incondizionato all’integrità territoriale dell’. Aiuti economici ed equipaggiamento a Kiev. Dietro la retorica, i fatti. La telefonata di Draghi segue di ...

Advertising

alefale73 : RT @agostinomela: Sì, ma che c'entra l'alternanza scuola-lavoro con un incidente stradale? - mspatane : RT @petunianelsole: Ieri in Italia si sono registrati 28.630 nuovi casi di coronavirus - il numero più basso del 2022 - e 281 morti. Da og… - MarcoN17023399 : RT @petunianelsole: Ieri in Italia si sono registrati 28.630 nuovi casi di coronavirus - il numero più basso del 2022 - e 281 morti. Da og… - Napalm51 : RT @petunianelsole: Ieri in Italia si sono registrati 28.630 nuovi casi di coronavirus - il numero più basso del 2022 - e 281 morti. Da og… - dominiquezero0 : RT @petunianelsole: Ieri in Italia si sono registrati 28.630 nuovi casi di coronavirus - il numero più basso del 2022 - e 281 morti. Da og… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia entra Grande Italia: Goggia argento e Delago bronzo nella discesa Rai Sport