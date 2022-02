La mortalità per Covid fa risparmiare l'Inps: ecco di quanto. Come potrebbe cambiare l'età (Di martedì 15 febbraio 2022) C'è un ente che riceve un vantaggio dalla mortalità legata al Covid : l' Inps . Le sue casse infatti avrebbero risparmiato nel 2020 qualcosa Come 1,1 miliardi, Come emergerebbe dal nono Rapporto di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) C'è un ente che riceve un vantaggio dallalegata al: l'. Le sue casse infatti avrebbero risparmiato nel 2020 qualcosa1,1 miliardi,emergerebbe dal nono Rapporto di ...

Advertising

istsupsan : #covd19 ?? online report esteso. La mortalità standardizzata per età per i non vaccinati (103 decessi/100.000) è 9 v… - stebellentani : “Distinguere tra deceduti per o con Covid”, rileva il virologo Fabrizio Pregliasco, 'è legittimo e servirà anche pe… - UilpNazionale : RT @UILofficial: Il drammatico impatto del Covid sulla mortalità degli anziani ha prodotto un importante risparmio per le casse dell’Inps.… - BrunaGueze : RT @emmevilla: ?????? #COVID19, abbiamo contato troppi 'morti con'? Nuova settimana, nuova conferma che no, i decessi ufficiali a gennaio era… - emmevilla : RT @emmevilla: ?????? #COVID19, abbiamo contato troppi 'morti con'? Nuova settimana, nuova conferma che no, i decessi ufficiali a gennaio era… -