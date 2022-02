Ivana Spagna, chi è l’ex compagno Ugo Cerruti: “Mi ha tradita” (Di martedì 15 febbraio 2022) Ivana Spagna con l’ex compagno Ugo Cerruti sono stati ospiti qualche mese fa a Domenica Live. “Ci vogliamo ancora bene nonostante quello che mi ha fatto”, ha subito esordito la cantante. Lui ha ammesso di averla tradita mostrandosi però molto pentito. I due sono stati 15 anni insieme: “Io ho scritto gente come noi ma mi è già capitato due volte prima di Ugo, era nata per un mio compagno e dopo è successo realmente con lui”. Ivana ha ammesso di aver sempre sospettato i tradimenti ma non lo ha mai beccato in flagrante “per questo lui si definisce un santo e comunque io gli voglio bene, forse gli viglio più bene adesso”, ha ammesso. Adesso che ciascuno dei due ha la propria vita, lei non ha più alcun pensiero. La coppia poi si sposò a Las Vegas nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 febbraio 2022)conUgosono stati ospiti qualche mese fa a Domenica Live. “Ci vogliamo ancora bene nonostante quello che mi ha fatto”, ha subito esordito la cantante. Lui ha ammesso di averlamostrandosi però molto pentito. I due sono stati 15 anni insieme: “Io ho scritto gente come noi ma mi è già capitato due volte prima di Ugo, era nata per un mioe dopo è successo realmente con lui”.ha ammesso di aver sempre sospettato i tradimenti ma non lo ha mai beccato in flagrante “per questo lui si definisce un santo e comunque io gli voglio bene, forse gli viglio più bene adesso”, ha ammesso. Adesso che ciascuno dei due ha la propria vita, lei non ha più alcun pensiero. La coppia poi si sposò a Las Vegas nel ...

