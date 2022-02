Impresa Sofia Goggia | medaglia d’argento alle Olimpiadi a 23 giorni dall’infortunio Bronzo a Nadia Delago

Advertising

matteorenzi : Quella di Sofia Goggia è stata comunque una impresa strepitosa. Un argento che dopo l’infortunio di venti giorni fa… - LiaCapizzi : Sofia, ma cosa hai fatto? P-a-z-z-e-s-c-a L' ARGENTO della Goggia è un'impresa dannatamente emozionante. A 23 gio… - fanpage : Urla Sofia #Goggia, urla. Che è stato anche il nostro di urlo! Sei medaglia d'argento, sei storia dopo 23 giorni di… - ancarola1973 : RT @matteorenzi: Quella di Sofia Goggia è stata comunque una impresa strepitosa. Un argento che dopo l’infortunio di venti giorni fa vale p… - AntonelloAnto14 : Il secondo posto di Sofia Goggia, nella discesa libera olimpica di questa mattina, è un'impresa sportiva, dopo il g… -

Ultime Notizie dalla rete : Impresa Sofia

Dalla paura all'Il medico della Fisi, Andrea Panzeri, parlava così nel giorno della visita ... e i giorni sono pochissimi, ci attacchiamo alle speranze e alla forza di. Niente è precluso ...Goggia chiude con uno straordinario secondo posto (1'32''03), staccata di appena 0''16. La 29enne bergamasca, vittima a gennaio di un grave infortunio al ginocchio, compie un'autentica...Straordinaria impresa di Sofia Goggia nella discesa femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Per Goggia si tratta della seconda medaglia olimpica consecutiva dopo l’oro in discesa a PyeongChang 2018.La Rock di Yanqing si è dipinta quasi interamente d’azzurro con l’argento di Sofia Goggia e il bronzo di Nadia Delago, al primo podio a questi livelli, sfiorato più volte in Coppa del Mondo. 16 ...