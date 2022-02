I cieli di Alice | la recensione | amore | guerra e animazione

Leggi su movieplayer

(Di martedì 15 febbraio 2022) Lade Idi, opera prima francese che racconta le tensioni in Libano, basandosi in parte sul vissuto della famiglia della regista. I più attenti alle varie questioni legate ai festival internazionali di cinema ricorderanno senz'altro la débâcle di Cannes 2020, un'edizione fantasma con una sessantina di film bollinati per creare l'illusione che la più grande kermesse di celebrazione della settima arte non fosse stata messa in ginocchio dall'emergenza pandemica. Anche la Semaine de la Critique, sezione parallela e indipendente che si occupa esclusivamente di opere prime e seconde, ha fatto una cosa simile, ufficialmente per aiutare i film già selezionati al momento dell'uscita in sala sul territorio francese. E tra questi c'è il lungometraggio di cui parliamo nella nostrade …