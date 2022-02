Gf Vip attacco allo sponsor? La farse spiazza

Leggi su chenews

(Di martedì 15 febbraio 2022) Gf Vip torna al centro dell’attenzione per “colpa” di un vippone che proprio nelle scorse ore si è lanciato in unnon troppo velato ad uno deglidella casa. Ieri sera il reality di Canale Cinque è tornato in onda con una nuova puntata che di certo è stata piena di colpi di scena che hanno lasciato senza parole il grande pubblico almeno fino ad oggi, quando nelle scorse ore è stata pronunciata una frase davvero particolare. Si è trattata di una vera e propria farsa nei confronti di uno deglidella casa che è presente fin dalla prima puntata e che non è sfuggita agli occhi attenti dei telespettatori che non si perdono nemmeno un minuto di questa nuova edizione che avrà la sua fine a metà Marzo. Ma a che cosa ci stiamo riferendo? Tanto per cominciare il vip in questione è Barù e il momento era ...