*** Flash – La Consulta boccia il referendum sull'eutanasia: domani la decisione sugli altri (Di martedì 15 febbraio 2022) La Corte costituzionale ha bocciato il referendum sull'eutanasia promosso dai Radicali. Ne dà notizia l'ufficio stampa della Consulta, comunicando che sugli altri quesiti i giudici si riuniranno domani mattina. La Consulta, «si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere sull'ammissibilità del referendum denominato "Abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)". In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente ...

