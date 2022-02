Eutanasia Legale, referendum inammissibile: la Corte costituzionale boccia il quesito (Di martedì 15 febbraio 2022) La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito che chiede di depenalizzare l’omicidio del consenziente. In attesa del deposito della sentenza sull’Eutanasia, l’Ufficio comunicazione fa sapere che la Consulta ha bocciato il quesito perché, “a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Laha dichiaratoilche chiede di depenalizzare l’omicidio del consenziente. In attesa del deposito della sentenza sull’, l’Ufficio comunicazione fa sapere che la Consulta hato ilperché, “a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui ilmira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

