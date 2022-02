Curva in netto calo Giù contagi e ricoveri (Di martedì 15 febbraio 2022) 1 Positivi e vittime Sono 28.630 i nuovi contagi Covid nelle 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica erano stati 51.959. Il tasso di positività dei tamponi scende al 10,1%. Le ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) 1 Positivi e vittime Sono 28.630 i nuoviCovid nelle 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica erano stati 51.959. Il tasso di positività dei tamponi scende al 10,1%. Le ...

Forlì. Pazienti Covid dimezzati in ospedale ...che meglio sintetizza la corrispondenza che ormai sta verificandosi tra il calo della curva dei ... "Si sono quasi dimezzate nel corso degli ultimi 10 giorni, la situazione è in netto miglioramento anche ...

Covid, netto calo della curva nella Tuscia: i guariti sono il triplo dei nuovi casi ilmessaggero.it Curva in netto calo Giù contagi e ricoveri Sono 28.630 i nuovi contagi Covid nelle 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica erano stati 51.959. Il tasso di positività dei tamponi (283.891 quelli processati) scende al 10,1%.

Covid, curva contagi in netto calo: oggi 1.680 nuovi casi Il calo della curva pare evidente insomma. Anche osservando il grafico regionale in foto, le chiazze bianche (che indicano il retrocedere dei contagi) sono molto aumentate rispetto ai precedenti.

