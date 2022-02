Covid: Israele, è record di malati gravi, il più alto numero di malati gravi mai raggiunto dall’inizio pandemia (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ondata di omicron in Israele ha raggiunto il massimo storico nel numero di casi gravi di Covid in mezzo a un costante calo delle infezioni, come mostrano i dati del Ministero della Salute sabato. Ci sono attualmente 1.229 casi gravi in ??tutto il paese, con 375 pazienti definiti in condizioni critiche. Il numero totale di pazienti gravemente… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ondata di omicron inhail massimo storico neldi casidiin mezzo a un costante calo delle infezioni, come mostrano i dati del Ministero della Salute sabato. Ci sono attualmente 1.229 casiin ??tutto il paese, con 375 pazienti definiti in condizioni critiche. Iltotale di pazienti gravemente… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

