Centrodestra, Meloni: "Con Salvini non è una banale incomprensione" (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – "Con Savini non c'è una incomprensione banale, sarebbe molto più facile. Io ho posto pubblicamente un tema, io lavoro per un Centrodestra forte, orgoglioso, che non ricorre le sirene della sinistra. Su questo purtroppo non abbiamo la stessa posizione. Penso che nessuno ha lavorato all'unità del Centrodestra più di Fratelli d'Italia, siamo gli unici che sull'alleanza non hanno un piano B". Lo ha detto Giorgia Meloni a Rtl 102.5, sottolineando che "FdI andrà al governo solo con il Centrodestra. Per noi l'unità è fondamentale. Ma se si hanno alleati che in molte occasioni prediligono l'allenza di governo con Pd e M5s è un problema di posizionamento politico". Nel Centrodestra "io ho sempre lavorato per l'unità, ma un chiarimento politico serve", ha ...

