Centro: Franceschini, 'non ci credo, ma una Lega moderata può essere una svolta' (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Non credo alla rinascita di un Grande Centro trasversale, ago della bilancia. Penso invece che lo spazio del Centro sia comunque dentro i due rispettivi poli". Lo dice Dario Franceschini a 'Repubblica'. "Negli ultimi tempi siano invece cresciute due forze, la Lega e Fratelli d'Italia, che si contendono uno spazio a destra ai confini del sovranismo mentre il Centro è divenuto quasi marginale. Il mio auspicio è che ci sia un riequilibrio. Avremmo tutti da guadagnare da un avvicinamento della Lega al Centro, da una sua evoluzione in questa direzione", spiega il ministro della Cultura, del Pd. Il proporzionale "potrebbe aiutare la formazione di un'area conservatrice moderata nel Centrodestra, ...

