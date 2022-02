Cadaveri fatti a pezzi in valigia: processo rinviato. Elona Kalesha è in isolamento per covid (Di martedì 15 febbraio 2022) Il processo è stato ora fissato, per legittimo impedimento dell'imputata, al 3 marzo 2022, quando saranno ascoltati come testimoni alcuni degli investigatori che hanno indagato sul caso. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilè stato ora fissato, per legittimo impedimento dell'imputata, al 3 marzo 2022, quando saranno ascoltati come testimoni alcuni degli investigatori che hanno indagato sul caso. L'articolo proviene da Firenze Post.

