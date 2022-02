Benedetta Rossi | una bella novità per lei | eccola!

Leggi su formatonews

(Di martedì 15 febbraio 2022) Vediamo insieme che cosa sta succedendo alla notissima e super apprezzata food blogger, che ha lasciato tutti senza parole. Come sappiamo lei è davvero molto amata grazie alla sua semplicità e al suo essere sempre diretta. Le sue ricette poi sono sinonimo di risultato garantito sempre, ma nelle ultime ore è arrivata una bellissima notizia per lei, diversa dal solito. Il suoi programmi in onda su Real Time e Food Network sono sempre super seguiti ed amata da tutte le fasce d’età.: Incredibileper lei Perchè come possiamo vedere, sia grandi che piccini si divertono a mettere le mani in pasta e provare a fare questi piatti buonissimi. LEGGI ANCHE —> U&D: Carmela contro Franco, cosa sta succedendo? Ecco la verità In questo momento possiamo ...