Accelerate Her | donne a tutta birra nella NASCAR

(Di martedì 15 febbraio 2022) Lavuole diventare sempre più aperta e inclusiva (si può dire progressista?), e non manca di strizzare l’occhio all’universo femminile. E in questa ottica si colloca il progetto “Her”, promossa dalla Busch Light. Nelle scorse ore la nota marca diha anticipato questa sua iniziativa, riservata esclusivamente allepilota. I dettagli di questa operazione saranno noti questo fine settimana, in occasione della Daytona 500. Cos’èHer, l’iniziativa della Busch Light? In attesa di dettagli più specifici, possiamo dire che questo programma altri non è che una proposta di sponsorizzazione riservata alle ragazze che scendono in pista. Tutte le drivers che hanno più di 21 anni possono far parte del programma, che comprende un “tesoretto” di dieci milioni di dollari da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Accelerate Her

Periodico Daily - Notizie

... where she helped build Index's capabilities tothe growth of their portfolio companies ...wealth of experience spanning venture capital and private equity to executive recruiting made......will facilitate a virtual fireside chat with Minda Harts exploringjourney to writingnew ... decrease change failure rates,release frequency and reduce mean time to resolution. This ...