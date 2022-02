Stalking e violenze | boom di ammonimenti

(Di lunedì 14 febbraio 2022) I provvedimenti della polizia di Stato a fronte di episodi persecutori e di aggressioni in casa sono passati dai 10 del 2020 ai 41 del 2021. De Nunzio: «Efficaci anche perché i soggetti sono indirizzati in percorsi di sostegno»

... con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dellesu donne e minori. Buon ...e violenza in generale" - il commento di Valentina Mazzieri. "Ringraziamo il neo Questore ...... il bullo , che è il soggetto forte, che commette lee tutti gli atti tipici del fenomeno ... 612 c.p.);(art. 612 bis c.p.); interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.)...Anche poche ore, quando necessario, di fronte a episodi di stalking o di violenze domestiche. Forse per questo – e per il fatto che i fenomeni che portano alla sua adozione da parte della polizia di ...Da allora il Congresso ha riautorizzato la legge sulla violenza contro le donne tre volte ... che vieterebbe alle persone precedentemente condannate per il reato di stalking di possedere armi da fuoco ...