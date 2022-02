Sciopero 15-16 febbraio 2022 | a rischio treni | bus | metro e taxi ma anche scuola e sanità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 febbraio 2022) . Giornata da bollino rosso quella di domani dove si concentreranno diverse mobilitazioni che interesseranno molti settori. Si parte dal quello generale del pubblico e del privato ai quali si aggiungeranno quello dei trasporti. Per questo disagi potranno riscontrarsi nell’arco della giornata.generale 15 e 16Lovedrò l’adesionedella Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (FISI) che ha indetto per le intere giornate del 15 e del 16unodi tutti i lavoratori pubblici e privati. Tra i motivi principali della mobilitazione l’introduzione, a partire da domani, dell’obbligo vaccinale contro il Covid per tutti gli over 50 senza il quale non sarà possibile recarsi al lavoro. Leggi ...