Salernitana | arriva la decisione su Colantuono!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Stefano Colantuono, dopo laa lui comunicata da parte del club, non sarà più il tecnico della Salerntina. Il pareggio contro il Genoa dei campani, ultimi in classifica a quota 12 punti, ha impresso la parola fine sull’avventura in panchina dell’allenatore, che nella giornata di oggi ha appreso la comunicazione della società. Colantuono,, Serie A L’EX JUVE NEL MIRINO Come riporta la redazione di gianluca di gianlucadimarzio.com, lasembra sia piombata già sul papabile sostituto del tecnico uscente. Il nome nel mirino sarebbe quello dell’ex Juve Andrea Pirlo, che potrebbe quindi ritornare presto ad allenare in Serie A, anche se da pochi minuti si parla anche di Fabrizio Castori e Davide Nicola, che pare essere in vantaggio sul bresciano.