Pechino 2022 | Goggia | “Bella seconda prova | ma ancora tanto da limare”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) “Ogni discesa fa a sé, domani è il giorno della gara e sono molto concentrata. Sono consapevole di avere disputato una, stando bene sui piedi. Ho saltatoabbastanza ovunque, ma credo fosse anche sintomo di velocità. C’èdae tante linee da stringere“. Così Sofiadopo il quarto posto nellacronometrata di discesa libera alle Olimpiadi di, alla vigilia della gara. “Devo sciare meglio, soprattutto le curve in appoggio sul piede destro nell’ultima parte, perché le ho completamente “ciccate” – ha continuato la bergamasca ai microfoni della FISI -. Sarà fondamentale lavorare oggi con gli allenatori nel pomeriggio. Non ho pensato ...

... ma, in fondo, che importanza ha? "Di solito scio meglio, c'era scarsa visibilità ma volevo solo finire la gara", ha spiegato Khan, l'unico atleta dell'India a. Peggio di lui ha fatto ...Le recenti celebrazioni per il Capodanno cinese e l'inizio dell'anno della Tigre, così come il via ai Giochi Olimpici a, hanno riacceso i riflettori sul Paese.PECHINO 2022 - Le parole delle azzurre alla vigilia della discesa. Sofia Goggia conferma anche a voce le impressioni destate in pista. Ottimiste anche Nadia Delago ed Elena Curtoni. La discesa libera ...Sarà la sua quarta gara alle Olimpiadi di Pechino, ma non l'ultima visto che la statunitense gareggerà anche nella combinata e probabilmente nel team event.