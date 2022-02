Pechino 2022, biathlon, staffetta maschile: start list, orari e partecipanti (Di lunedì 14 febbraio 2022) La start list e i partecipanti della staffetta maschile di biathlon ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. I fari saranno puntati sul duello Norvegia-Francia, con Fillon Maillet tra i transalpini che va a caccia di una medaglia in tutte e 6 le discipline, diventando il primo atleta nella storia dei Giochi. La Norvegia, di contro, deve riscattare le ultime due edizioni, che li ha visti sempre battuti. Altra compagine da tenere d’occhio sarà la Russia, che con la Svezia, proveranno a far saltare il banco come a Sochi 2014 e a Pyeongchang 2018. E la sempre temibile Germania. L’Italia punta ad un piazzamento di rilievo tra le prime otto posizioni. La partenza è prevista per martedì 15 febbraio alle ore 7:30 italiane, anticipata di 2h30? per via del troppo ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lae idelladiai Giochi Olimpici di. I fari saranno puntati sul duello Norvegia-Francia, con Fillon Maillet tra i transalpini che va a caccia di una medaglia in tutte e 6 le discipline, diventando il primo atleta nella storia dei Giochi. La Norvegia, di contro, deve riscattare le ultime due edizioni, che li ha visti sempre battuti. Altra compagine da tenere d’occhio sarà la Russia, che con la Svezia, proveranno a far saltare il banco come a Sochi 2014 e a Pyeongchang 2018. E la sempre temibile Germania. L’Italia punta ad un piazzamento di rilievo tra le prime otto posizioni. La partenza è prevista per martedì 15 febbraio alle ore 7:30 italiane, anticipata di 2h30? per via del troppo ...

