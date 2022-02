No vax in Canada, Trudeau invoca l’Emergency Act per la prima volta nella storia: «Non è una protesta pacifica» – Il video (Di martedì 15 febbraio 2022) «Non è una protesta pacifica». Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha deciso di appellarsi all’Emergency Act per fermare le proteste dei No vax in Canada, che da settimane occupano le strade e i ponti del Paese. La decisione, annunciata in una conferenza stampa, dovrà essere approvata dal Parlamento entro una settimana. La legge, che non era mai stata applicata prima, decreta una situazione di emergenza e fornisce al governo poteri straordinari per 30 giorni, che gli consentiranno di gestire la situazione, attualmente considerata «critica e urgente». Si potranno sospendere temporaneamente le libertà civili per ripristinare l’ordine pubblico: ad esempio, si potranno vietare i raduni pubblici o limitare i viaggi in aree specifiche. l’Emergency Act, che ha ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) «Non è una». Il primo ministro canadese Justinha deciso di appellarsi alAct per fermare le proteste dei No vax in, che da settimane occupano le strade e i ponti del Paese. La decisione, annunciata in una conferenza stampa, dovrà essere approvata dal Parlamento entro una settimana. La legge, che non era mai stata applicata, decreta una situazione di emergenza e fornisce al governo poteri straordinari per 30 giorni, che gli consentiranno di gestire la situazione, attualmente considerata «critica e urgente». Si potranno sospendere temporaneamente le libertà civili per ripristinare l’ordine pubblico: ad esempio, si potranno vietare i raduni pubblici o limitare i viaggi in aree specifiche.Act, che ha ...

Advertising

fattoquotidiano : Canada, riaperto il ponte bloccato dalla protesta dei camionisti no vax: ci transita il 25% del traffico con gli Usa - fanpage : Le proteste dei No Vax canadesi hanno sortito gli effetti sperati, almeno in Ontario, dove il primo ministro ha ann… - fattoquotidiano : Canada, Ford e Toyota annunciano la chiusura temporanea delle fabbriche a causa delle proteste dei camionisti No vax - zizionice : RT @11Giuliano: Risultati: Canada,proteste no vax in Canada, il primo ministro dell’Ontario abolisce il Green Pass. Dopo tre settimane di p… - putino : Il Primo Ministro canadese Justin Trudeau ha invocato l’Emergency Act (praticamente lo stato di emergenza) per far… -