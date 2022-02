(Di lunedì 14 febbraio 2022) Francke il, un rapporto non esattamente rose e fiori negli ultimi tempi. Dopo la contestazione deirossoneri al centrocampista ivoriano, nel corso del confronto di Serie A con la Sampdoria, il legame tra l’ex Atalanta e il Diavolo sembrerebbe sempre più incrinato. Il giornalista Sandroha tentato di spiegare le motivazioni alla base del conflitto trae i sostenitori del, così esprimendosi nel corso di ‘Pressing’, trasmissione Mediaset: “Alla Juve c’è Dybala, al Napoli c’è Insigne, all’Inter ci sono Brozovic e Perisic. Ognuno ha i suoi Kessiè, il problema non è questo; lui ci hadel suo a rovinare il rapporto con i: con le dichiarazioni,non, ...

Advertising

sportface2016 : #Milan, #Sabatini: 'Tifosi contro #Kessié? Ci ha messo del suo e non sta giocando bene' - sagitto78 : Ricordiamolo a @Sabatini che il milan senza il 99 perdeva 15 punti,vero sandrino? - MondoNapoli : VIDEO - Sabatini: 'La rivale dell'Inter è il Napoli'. Ordine: 'Il Napoli è un po' superiore al Milan' -… - Milannews24_com : Sabatini snobba il Milan: «La rivale dell’Inter è un’altra» - gilnar76 : Sabatini snobba il #Milan: «La rivale dell’Inter è un’altra» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Sabatini

Sportface.it

... Ranieri e Delio Rossi che però avrebbero rifiutato La Salernitana avrebbe deciso di esonerare Colantuono dopo la partita della prossima settimana, all'Arechi contro ilvuole cambiare ...Il ds Walterha seguito ieri la sfida in tribuna a Marassi con il nuovo amministratore delegato del club, Maurizio. In caso di ko, l'esonero sarebbe arrivato quasi certamente, per ora ...Il giornalista Sandro Sabatini ha tentato di spiegare le motivazioni alla base del conflitto tra Kessié e i sostenitori del Milan, così esprimendosi nel corso di ‘Pressing’, trasmissione Mediaset: ...14/02/2022 | 12:47 ROMA - Il gol che ha sbloccato il match sabato pomeriggio nella vittoria della Lazio contro il Bologna ha permesso a Ciro Immobile di arrivare a quota 19 reti in campionato e ...