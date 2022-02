Matteo Bassetti, la drammatica notizia nella notte: “Se ci sei batti un colpo, Stato” (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Hanno condiviso ancora una volta il mio numero di telefono su una chat Telegram, domani sarò in procura per denunciare questo episodio". Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, è finito di nuovo nel mirino di no vax e no Green pass, che lo hanno minacciato dopo gli episodi degli ultimi mesi. Non è infatti la prima volta che l'esperto diventa bersaglio degli haters. I quali questa volta si sono spinti oltre, realizzando 35 telefonate sul numero personale di Bassetti, che era Stato condiviso sui social network. "I reati contestati dai magistrati sono pesanti —ha spiegato l'infettivologo all'Agi —. Si tratta di stalking e minacce, ma quello che mi fa rabbia è che mi sento lasciato solo: dopo 6 mesi avrei voluto vedere qualcuno a processo". Bassetti però non intende fare marcia ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Hanno condiviso ancora una volta il mio numero di telefono su una chat Telegram, domani sarò in procura per denunciare questo episodio"., infettivologo del San Martino di Genova, è finito di nuovo nel mirino di no vax e no Green pass, che lo hanno minacciato dopo gli episodi degli ultimi mesi. Non è infatti la prima volta che l'esperto diventa bersaglio degli haters. I quali questa volta si sono spinti oltre, realizzando 35 telefonate sul numero personale di, che eracondiviso sui social network. "I reati contestati dai magistrati sono pesanti —ha spiegato l'infettivologo all'Agi —. Si tratta di stalking e minacce, ma quello che mi fa rabbia è che mi sento lasciato solo: dopo 6 mesi avrei voluto vedere qualcuno a processo".però non intende fare marcia ...

