Lavrov | “Accordo con Usa e Ue possibile” L’Ucraina rinuncia alla Nato?

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Russia, 14 feb – Più la guerra sembra vicina, più èche non scoppi e si arrivi a un. Prova ne sono le parole odierne del ministro degli Esteri russo, Sergej, secondo cui vi sono “chance” di trovare uncon gli Stati Uniti e con l’Unione europea. “In quanto ministro degli Esteri devo dire che c’è sempre una possibilità” di “risolvere i problemi che devono essere risolti”, ha specificatodurante un incontro con il presidente Vladimir Putin trasmesso in tv. Aggiungendo poi che le opportunità di dialogo “non sono esaurite”. Citato dall’agenzia Tass, il presidente russo ha fatto intendere che queste “chance” sono però subordinate alle garanzie di sicurezza chieste dal Cremlino. Perché l’espansione dellaverso Est “è infinita e molto pericolosa”. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ci sono 'chance' di trovare un accordo con l'Occidente sull'Ucraina: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Ser… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Crisi ucraina, per il ministro degli Esteri russo Lavrov c'e' possibilita' di un accordo con l'Occidente. Scholz a Kiev htt… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Ci sono 'chance' di trovare un accordo con l'Occidente sull'Ucraina: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei La… - Flavr7 : RT @ItaliaOggi: Ucraina, il ministro degli esteri Lavrov a Putin: chance di accordo con l'Occidente - 68Ferrazzi : RT @Lukyluke311: Putin ha posto a Lavrov la domanda principale: ci sono possibilità di raggiungere un accordo con i partner occidentali, o… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavrov Accordo

TGCOM

Non è un caso forse, se proprio oggi, il ministro degli Esteri russo Sergeiapre a uncon l'Occidente. "Ci sono chance" ha detto in un incontro con Putin, di risolvere la crisi per via ...14:19: "Il dialogo continua" Ci sono "sempre" chance di raggiungere uncon i Paesi Occidentali, ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghei, in risposta al Presidente ...Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov apre uno spiraglio nella crisi ucraina. Ha detto infatti a al presidente russo Vladimir Putin che ci sono "chance" di trovare un accordo con l'Occidente".Pronte le risposte - Da una parte il ministro degli Esteri Serghei Lavrov ha fatto sapere al presidente russo Vladimir Putin che ci sono delle «chance» di trovare un accordo con gli interlocutori ...