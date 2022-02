Innovazione: al via prima aula mobile con simulatore guida per formazione conducenti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Labitalia) - Arriva per la prima volta in Italia una soluzione che agevola profondamente la formazione continua dei conducenti di veicoli leggeri, pesanti e di macchine da lavoro in genere. Da febbraio sarà fruibile un'aula mobile con al suo interno simulatori professionali con possibilità di guida cooperativa, uno strumento che consente a tutte le realtà che devono formare, esercitare e aggiornare le proprie flotte di autisti di avere a disposizione il servizio in locazione presso le proprie sedi, senza la necessità di acquistare strumenti spesso troppo costosi per aziende medio-piccole, ma molto importanti per la sicurezza. Questi simulatori, grazie a specifici software, riproducono la guida di mezzi trasporto passeggeri o merci, rendendo possibile la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Labitalia) - Arriva per lavolta in Italia una soluzione che agevola profondamente lacontinua deidi veicoli leggeri, pesanti e di macchine da lavoro in genere. Da febbraio sarà fruibile un'con al suo interno simulatori professionali con possibilità dicooperativa, uno strumento che consente a tutte le realtà che devono formare, esercitare e aggiornare le proprie flotte di autisti di avere a disposizione il servizio in locazione presso le proprie sedi, senza la necessità di acquistare strumenti spesso troppo costosi per aziende medio-piccole, ma molto importanti per la sicurezza. Questi simulatori, grazie a specifici software, riproducono ladi mezzi trasporto passeggeri o merci, rendendo possibile la ...

