Il governo non cancellerà il Green pass, la Meloni s’infuria: “Non siamo più in un Paese civile” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il governo non cambia linea e alla vigilia dell’obbligatorietà del vaccino agli over 50, fa sapere di non avere nessuna intenzione di cancellare il Green pass, al massimo qualche modifica, fa sapere il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, oggi a Milano a margine della cerimonia di inaugurazione dell’Anno accademico 2021-2022 dell’università Vita-Salute San Raffaele. “Sono stato uno dei sostenitori del Green pass fin da subito. Credo che questa diversa circolazione del virus, con la variante Omicron che sembra essere meno aggressiva contro il polmone, e agisce su una popolazione largamente vaccinata, ci pone dinanzi alla necessità di una rimodulazione di ciò che abbiamo fatto”, ha aggiunto. “Sicuramente il Green pass non può essere qualcosa di eterno. Non è un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ilnon cambia linea e alla vigilia dell’obbligatorietà del vaccino agli over 50, fa sapere di non avere nessuna intenzione di cancellare il, al massimo qualche modifica, fa sapere il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, oggi a Milano a margine della cerimonia di inaugurazione dell’Anno accademico 2021-2022 dell’università Vita-Salute San Raffaele. “Sono stato uno dei sostenitori delfin da subito. Credo che questa diversa circolazione del virus, con la variante Omicron che sembra essere meno aggressiva contro il polmone, e agisce su una popolazione largamente vaccinata, ci pone dinanzi alla necessità di una rimodulazione di ciò che abbiamo fatto”, ha aggiunto. “Sicuramente ilnon può essere qualcosa di eterno. Non è un ...

