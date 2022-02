Guai per Thomas Muller: accusato per sfruttamento dei propri cavalli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Thomas Muller e sua moglie, sono stati accusati di crudeltà verso i loro cavalli da parte della PETA, un’organizzazione che difende la salute e il benessere degli animali. A riportarlo è il quotidiano britannico Daily Mail. In queste ore il calciatore del Bayern Monaco aveva annunciato insieme a sua moglie come il loro cavallo D’Avie fosse “fuori causa” per un problema allo zoccolo procuratosi in fase riproduttiva. Ad intervenire Jana Hoger, portavoce della PETA che ha asserito: “le ferite subite da D’Avie sotto la supervisione di Lisa e Thomas Müller erano prevenibili e non necessarie”. Ciò di cui è accusato il tedesco è infatti di permettere ai loro cavalli di compiere “atti sessuali innaturali” al fine di ottenere dosi di sperma, che poi vengono congelate e vendute per circa 200 ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022)e sua moglie, sono stati accusati di crudeltà verso i loroda parte della PETA, un’organizzazione che difende la salute e il benessere degli animali. A riportarlo è il quotidiano britannico Daily Mail. In queste ore il calciatore del Bayern Monaco aveva annunciato insieme a sua moglie come il loro cavallo D’Avie fosse “fuori causa” per un problema allo zoccolo procuratosi in fase riproduttiva. Ad intervenire Jana Hoger, portavoce della PETA che ha asserito: “le ferite subite da D’Avie sotto la supervisione di Lisa eMüller erano prevenibili e non necessarie”. Ciò di cui èil tedesco è infatti di permettere ai lorodi compiere “atti sessuali innaturali” al fine di ottenere dosi di sperma, che poi vengono congelate e vendute per circa 200 ...

Ultime Notizie dalla rete : Guai per Tempesta d'amore, puntate tedesche: Ariane ha finto di essere incinta Presto però Ariane finirà di nuovo nei guai per le sue malefatte e Robert la lascerà. Christoph scoprirà inoltre che lei ha finto di essere incinta di Saalfeld. Nelle puntate straniere di Tempesta d'...

Burioni: "La variante Omicron è si più 'buona', ma solo con chi ha fatto la terza dose" ... 'Il virus è diventato più buono con la comparsa di questa variante? Per rispondere dobbiamo ... ma quando acquisisce la capacità di produrre una tossina allora sono guai, perché diventa estremamente ...

Milano-Cortina: Sala nei guai per l’ad Novari Nicola Porro Il fiume Po è sempre più a secco: agricoltura nei guai ROVIGO - Meno 25 per cento sulle portate mensili di gennaio e meno 32 alla sezione di chiusura del bacino di Pontelagoscuro, dove il valore puntale di portata è a 765 metri cubi al secondo. Con queste ...

Samp senza punte e senza punti, guai a fallire con l'Empoli Dopo quella di Spezia, un’altra sconfitta esterna per la Sampdoria di Giampaolo, completamente spuntata a San Siro, dove al Milan è bastata la rete iniziale di Leao per assicurarsi i tre punti. C’è ...

