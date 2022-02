Advertising

Gazzetta_it : Goggia rischia, vola, sorride: 'Ora? Concentrata sulla discesa di domani' #Beijing2022 #olympics - gazzettamantova : Goggia, dai successi alla rinuncia al super G: l'infortunio ci priva di una protagonista nel momento migliore L'inf… - JulianRoss79 : @aleorru69 @pmm131x @IlVal_79 Oggi la Fontana in batteria è andata sul velluto ma credo che già un bronzo sarebbe d… -

Ultime Notizie dalla rete : Goggia rischia

Questa volta Sofiaha spinto. Ha anche rischiato, in un paio di passaggi della pista 'Rock' è sembrata perdere l'equilibrio, ma è arrivata al traguardo sana e salva, e comunque veloce. Alla vigilia della discesa (...Continua, invece, l'attesa per conoscere le condizioni di Sofia. Oggi dovrebbe fare altre ... Vladyslav Heraskevychla squalifica. La festa per Stefania Constantini è cominciata al suo ...Traduzione: la molla agonistica di Sofia dovrà sì scattare, ma con un minimo di cognizione di causa per non esagerare e anche per non rischiare oltre il giusto. L’incolumità e il suo futuro – c’è ...Sofia Goggia, dopo aver sperato di poter comunque scendere in pista, ha alzato bandiera bianca. Troppo avverse le condizioni climatiche per rischiare. L’incolumità degli atleti è sempre al primo posto ...