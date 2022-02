Giuseppe Lenoci, chi era il 16enne morto durante lo stage: giocava a calcio e aveva un fratello più piccolo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Avrebbe compiuto 17 anni il 21 aprile Giuseppe Lenoci , il ragazzo di Monte Urano (Fermo) morto in un incidente a Serra de' Conti durante uno stage formativo. Il giovane frequentava un corso di ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 14 febbraio 2022) Avrebbe compiuto 17 anni il 21 aprile, il ragazzo di Monte Urano (Fermo)in un incidente a Serra de' Contiunoformativo. Il giovane frequentava un corso di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La vittima Giuseppe Lenoci, originario di Monte Urano (Fermo), viaggiava al posto del passeggero, nell'impatto è mo… - fanpage : Giuseppe avrebbe compiuto 17 anni fra qualche mese. È morto in un incidente stradale mentre era in viaggio nell’amb… - danbertsamp : RT @GiovanniPaglia: Giuseppe Lenoci è morto a 16 anni in alternanza scuola-lavoro. Non era pagato per stare in quel furgone uscito di strad… - FLC_CGIL_Lazio : A 16 anni, Giuseppe Lenoci è morto in un incidente stradale mentre era impegnato nell'alternanza scuola-lavoro. Or… - StefanoSerafi11 : RT @GiovanniPaglia: Giuseppe Lenoci è morto a 16 anni in alternanza scuola-lavoro. Non era pagato per stare in quel furgone uscito di strad… -