Giaccherini | Sul gol di Leao c' è tutta la sua potenza | quando cambia passo ti lascia lì

Il Milan ospita la Sampdoria, la Lazio attende il Bologna, mentre la Roma è di scenacampo del ... Alessandro Iori ed Emanueleore 18 Sassuolo - Roma su Dazn Telecronaca: Ricky ......45 Salernitana - Spezia (al microfono Dario Calogero e Emanuele) e alle 21 Athletic Bilbao - Espanyol con Federico Zanon al racconto. RAISPORT .canale 57 va in onda alle 21 Modena - ...Emanuele Giaccherini ha parlato a DAZN di Rafa Leao: “Il merito credo sia anche di Pioli, ha fatto crescere tanti giovani come Tonali, Calabria… Tanti ragazzi che in questo momento sentono il profumo ...Nel lunch match del 25º turno di Serie A il Milan hanno battuto la Sampdoria per 1-0, prendendosi la testa della classifica. Cosi la pensa Emanuele Giaccherini sui rossoneri.