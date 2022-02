Flavio Briatore per il suo stabile mento balneare TWIGA BEACH – Simone Molinari

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Se la stagione scorsa i paparazzi si appostavano in direzione del bar per fotografare i vip del, di questi tempi una tappa sicura per beccarli è stare in vicinanza dei dispenser di gel sanificanti del. Ecco Elisabetta Gregoraci, moglie separata di, patron delcon Daniela Santanchè. Ecco Marco Ferri, il figlio del mitico calciatore Riccardo, anche in compagnia di, titolare della ditta Italia Forniture che ha creato la colonnina porta dispenser. L’imprenditore ha scoperto che non solo si sanificano le mani, ma perfino i piedi: “Una sorpresa. La nostra colonnina porta-dispenser è stata progettata per igienizzare le mani senza avere contatto con il dispenser, un alleato per contrastare la diffusione del Coronavirus. Ma ...

Sembra proprio che quest'anno Elisabetta Gregoraci voglia festeggiare in grande il proprio compleanno e he deciso di volare a Dubai per una seconda festa. Con lei l'immancabile, con cui la conduttrice è in ottimi rapporti, e il loro unico figlio Nathan Falco . Per l'occasione sono stati un un posto davvero speciale e la Gregoraci ha optato per un look rosa ...Leggi Anche Elisabetta Gregoraci in Kenya, scatti bollenti nella vasca e in mare Sono volati a Dubai per un weekend di vacanza, divertimento, sole e mare. Come una famiglia qualunque.ed Elisabetta Gregoraci dicono di non fare più coppia, ma di fatto spesso sono insieme. Dalla spiaggia lei posta scatti in costume da bagno da togliere il fiato, bella e sorridente ...Basta cross sgangherati, basta la riga laterale, che nemmeno Allegri porta più e basta atleti che restano fuori per pubalgia; malattia che prendono i pornostar, i calciatori e Flavio Briatore.Con lei l’immancabile Flavio Briatore, con cui la conduttrice è in ottimi rapporti, e il loro unico figlio Nathan Falco. Per l’occasione sono stati un un posto davvero speciale e la Gregoraci ha ...