“È una cosa pazzesca”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’annuncio boom e le firme (Di lunedì 14 febbraio 2022) Notizia meravigliosa per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Entrambi hanno pubblicato foto e video sui rispettivi profili Instagram, dove hanno annunciato un imminente grandiosa novità. I fan sono già impazziti e sono in trepidante attesa. Certo, loro stanno facendo di tutto per tenere alta l’attenzione dei follower, che stanno chiedendo a gran voce sempre maggiori informazioni. E molto presto assisteremo dunque a un qualcosa di straordinario, come promesso dalla sorella di Belen. Solamente alcuni giorni fa Ignazio Moser è praticamente diventato uno stilista e ha voluto disegnare la sua prima collezione di jeans. Nelle sue dichiarazioni social, la dolce metà di Cecilia Rodriguez ha aggiunto: “Al momento sono solo jeans maschili, sei ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Notizia meravigliosa per. Entrambi hanno pubblicato foto e video sui rispettivi profili Instagram, dove hanno annunciato un imminente grandiosa novità. I fan sono già impazziti e sono in trepidante attesa. Certo, loro stanno facendo di tutto per tenere alta l’attenzione dei follower, che stanno chiedendo a gran voce sempre maggiori informazioni. E molto presto assisteremo dunque a un qualdi straordinario, come promesso dalla sorella di Belen. Solamente alcuni giorni faè praticamente diventato uno stilista e ha voluto disegnare la sua prima collezione di jeans. Nelle sue dichiarazioni social, la dolce metà diha aggiunto: “Al momento sono solo jeans maschili, sei ...

Advertising

lucianonobili : “Per il compenso, non vanno messi i vostri nomi ma vanno trovate altre persone o società…se non ce la fate a filmar… - EnricoTurcato : Una cosa su Dusan #Vlahovic: stasera non ha segnato e ha faticato nelle conclusioni. Ma che duello fisico con Demir… - borghi_claudio : @gratzcalli È una cosa che dico da sempre. Che nella spesa pensionistica mettiamo un sacco di cose che con la pensi… - anna_micheletto : RT @Soleilandia: Barú: 'Mi dicono 'le devi parlare chiaramente' e io ho detto 'non é che abbiamo avuto una storia' Ma di cosa stiamo parlan… - CaterinaFranca1 : RT @SimplyBenny: Jess 'comunque questa volta la tua musica non te l'hanno messa' Barù 'purtroppo no, deve mori' qualcuno per mettere la mia… -