Draghi esclude nuovi scostamenti. Ma prepara aiuti per altri 5 miliardi: stop oneri e bonus (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il governo prepara il nuovo intervento anti-rincari sulle bollette. In settimana il Consiglio dei ministri darà il via libera al nuovo pacchetto di misure per frenare il caro energia Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il governoil nuovo intervento anti-rincari sulle bollette. In settimana il Consiglio dei ministri darà il via libera al nuovo pacchetto di misure per frenare il caro energia

Advertising

mariamacina : RT @mrctrdsh: Draghi ha davvero detto che esclude una sua candidatura nel 2023, come scrivono tutti? No, ha escluso di offrire a QUESTI par… - mauro13051948 : RT @mrctrdsh: Draghi ha davvero detto che esclude una sua candidatura nel 2023, come scrivono tutti? No, ha escluso di offrire a QUESTI par… - mariamacina : RT @elevisconti: #Draghi esclude di essere il federatore del centro. Poi ringrazia i tanti politici che lo candidano a varie posizioni e ag… - fcister69 : RT @neuroniliberi: Draghi ha dichiarato che esclude prossimi impegni politici...eggià, come aveva escluso di voler fare il PdC e poi il Pre… - Giuggio72684862 : RT @neuroniliberi: Draghi ha dichiarato che esclude prossimi impegni politici...eggià, come aveva escluso di voler fare il PdC e poi il Pre… -