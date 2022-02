Dalla Regione Lazio 1000 euro ai figli dei lavoratori in cassintegrazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – “Un contributo fino a 1000 euro destinato ai figli di lavoratori in cassintegrazione o Fis per l’acquisto di testi e materiali destinati all’istruzione scolastica o universitaria, per connessioni Wi-fi, hardware e software. Da oggi fino al 4 aprile sarà possibile usufruire di questo importante bonus che abbiamo voluto inserire nel piano per contrastare l’emergenza Covid. Sono stati due anni difficilissimi, sia dal punto di vista sanitario che lavorativo. La Cig a zero ore è stata, purtroppo, uno delle misure più utilizzate. Le famiglie sono state l’anello che più ha risentito di questa pandemia”. Lo fa sapere, in una nota, la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, che aggiunge: “Ecco perché abbiamo in tutti i modi lavorato a un nuovo modello di sostegno mettendo ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – “Un contributo fino adestinato aidiino Fis per l’acquisto di testi e materiali destinati all’istruzione scolastica o universitaria, per connessioni Wi-fi, hardware e software. Da oggi fino al 4 aprile sarà possibile usufruire di questo importante bonus che abbiamo voluto inserire nel piano per contrastare l’emergenza Covid. Sono stati due anni difficilissimi, sia dal punto di vista sanitario che lavorativo. La Cig a zero ore è stata, purtroppo, uno delle misure più utilizzate. Le famiglie sono state l’anello che più ha risentito di questa pandemia”. Lo fa sapere, in una nota, la consigliera regionale del Pd, Michela Califano, che aggiunge: “Ecco perché abbiamo in tutti i modi lavorato a un nuovo modello di sostegno mettendo ...

