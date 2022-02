Crisi ucraina, prove di dialogo. Il ministro degli Esteri russo: «Un accordo con l’Occidente è possibile» (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Crisi ucraina continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La tensione al confine non accenna ad attenuarsi e mentre gli eserciti si rafforzano la diplomazia tenta in ogni modo di appianare le tensioni. Da un lato la Russia di Putin e gli ucraini del Donbass, dall’altro l’ucraina di Zelensky, la Nato, l’Ue insieme a Regno Unito e all’America di Joe Biden. Gli schieramenti si muovono su una scacchiera delicatissima su cui continua a giocarsi la partita di una possibile guerra. Per questo i tentativi di mediazione vanno avanti: oggi l’incontro del cancelliere tedesco Olaf Scholz con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha come tentativo dichiarato quello di «garantire la pace all’Europa». Domani sarà la volta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che per ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lacontinua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La tensione al confine non accenna ad attenuarsi e mentre gli eserciti si rafforzano la diplomazia tenta in ogni modo di appianare le tensioni. Da un lato la Russia di Putin e gli ucraini del Donbass, dall’altro l’di Zelensky, la Nato, l’Ue insieme a Regno Unito e all’America di Joe Biden. Gli schieramenti si muovono su una scacchiera delicatissima su cui continua a giocarsi la partita di unaguerra. Per questo i tentativi di mediazione vanno avanti: oggi l’incontro del cancelliere tedesco Olaf Scholz con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha come tentativo dichiarato quello di «garantire la pace all’Europa». Domani sarà la volta delLuigi Di Maio che per ...

