Covid:nel Lazio curva scende ancora, 'a Roma casi sotto 2000' (Di lunedì 14 febbraio 2022) "La curva dei casi nel Lazio continua la discesa e Roma torna sotto i 2 mila casi. Non bisogna abbassare la guardia, non è un tana libera tutti e dobbiamo imparare a convivere con il virus grazie ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Ladeinelcontinua la discesa etornai 2 mila. Non bisogna abbassare la guardia, non è un tana libera tutti e dobbiamo imparare a convivere con il virus grazie ai ...

Advertising

fanpage : Le proteste contro il green pass e i vaccini contro il Covid si continuano ad allargare a macchia d'olio per il mon… - amnestyitalia : Nonostante le richieste urgenti di garantire un’equa distribuzione dei vaccini contro il Covid-19, nel 2021 le azie… - Adnkronos : Covid, #Oms: “Italia seconda per numero di morti nel Vecchio Continente”. #ultimora - Yogaolic : “Poi c'è un altro discorso da approfondire, e cioè quello dei morti con e per Covid, dato che andrebbe analizzato p… - peppesava : RT @Ragusanews: 4 morti Covid nel ragusano il 14 febbraio -