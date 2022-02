Covid Roma, no vax rifiuta le cure e prende a calci un'infermiera al San Camillo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 febbraio 2022 - Una giovane infermiera è stata aggredita da un paziente no vax che ha rifiutato le cure. È accaduto al San Camillo venerdì scorso 11 febbraio. L'infermiera ha riportato una ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022), 14 febbraio 2022 - Una giovaneè stata aggredita da un paziente no vax che hato le. È accaduto al Sanvenerdì scorso 11 febbraio. L'ha riportato una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto un bambino di 10 anni ricoverato per Covid all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il piccolo era ri… - fattoquotidiano : Roma, No vax positivo al Covid rifiuta le cure e prende a calci un’infermiera del reparto: denunciato per aggressio… - fanpage : Tragedia a Pomezia. Il piccolo frequentava la quinta elementare, ha contratto il Covid-19 in forma sintomatica. Le… - u_nichilista : Se a Piazza Venezia trovate chiuso, andate al Circo Massimo. Se è chiuso anche il Circo Massimo, andate direttament… - CasilinaNews : Covid, Roma sotto quota 2mila casi. D'Amato: 'Prosegue la discesa della curva' -