Corteo di bus turistici sulla A1: la protesta contro il governo per la crisi del settore – Video (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un Corteo di bus turistici sfila lungo la A1 tra Napoli e Caianello a velocità ridotta per protestare contro il governo. I manifestanti chiedono supporto per il settore, in grave crisi dopo due anni di pandemia. Le immagini dei mezzi tra Afragola e Casoria, scortati dalle forze dell’ordine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Undi bussfila lungo la A1 tra Napoli e Caianello a velocità ridotta perreil. I manifestanti chiedono supporto per il, in gravedopo due anni di pandemia. Le immagini dei mezzi tra Afragola e Casoria, scortati dalle forze dell’ordine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

