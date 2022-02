Come funziona la pubblicità online (Di lunedì 14 febbraio 2022) Oggi tentiamo un’impresa difficile, spiegare in forma testuale a un signore di mezza età . Tocca farlo perché c’è un signore che sta sostenendo con i suoi follower che a noi ci paga la Pfizer. Non faremo il suo nome visto che i suoi follower sostengono che parliamo di lui per farci pubblicità, tanto è solo uno dei mille guru che cerca visibilità approfittando della pandemia. Gente Come nel corso degli anni ne abbiamo vista tanta, che ha scoperto che grazie all’ignoranza dilagante è abbastanza semplice farsi donare due soldini da chi è spaventato da vaccini, malattie e governo. Riporta nel sito dove gli danno spazio: Navingando (sic ndmaicolengel) sul sito di BUTAC, R***** G***** ha riscontrato alcune pubblicità che riferiscono a prodotti del colosso farmaceutico Pfizer. Una pura coincidenza? Si tratta di annunci automatici? ... Leggi su butac (Di lunedì 14 febbraio 2022) Oggi tentiamo un’impresa difficile, spiegare in forma testuale a un signore di mezza età . Tocca farlo perché c’è un signore che sta sostenendo con i suoi follower che a noi ci paga la Pfizer. Non faremo il suo nome visto che i suoi follower sostengono che parliamo di lui per farci, tanto è solo uno dei mille guru che cerca visibilità approfittando della pandemia. Gentenel corso degli anni ne abbiamo vista tanta, che ha scoperto che grazie all’ignoranza dilagante è abbastanza semplice farsi donare due soldini da chi è spaventato da vaccini, malattie e governo. Riporta nel sito dove gli danno spazio: Navingando (sic ndmaicolengel) sul sito di BUTAC, R***** G***** ha riscontrato alcuneche riferiscono a prodotti del colosso farmaceutico Pfizer. Una pura coincidenza? Si tratta di annunci automatici? ...

