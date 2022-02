Ciclismo | Jan Hirt | “La maglia di leader è stata la ciliegina sulla torta”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Janha vinto la tappa odierna nel Tour of Oman diventando il nuovodella classifica generale con 1 minuto di vantaggio sul nostro Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl Team), primo sul traguardo nel segmento di ieri. L’alfiere della Intermarché-Wanty-Gobert ha rilasciato ai microfoni della propria formazione: “Fin dall’inizio di questa corsa a tappe ho sentito di essere uno degli scalatori più forti. Oggi vincere era il mio obiettivo. L’intero team era molto concentrato e motivato per questo target”. Il 31enne nativo di T?ebí? ha continuato dicendo: “Nessuna parola può ripagare i sacrifici dei miei teammate, tutti hanno contribuito a rendere possibile questa vittoria. Kevin Van Melsen ha lavorato duramente dietro la fuga iniziale, gli altri mi hanno protetto dal vento trasversale”. Tour of Oman 2022: Jandomina nella ...

La frazione è stata vinta dal cecoHirt (Intermarché Wanty Gobert) che nel tratto finale della ... Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 14 febbraio 2022... a 50 km dal traguardo, fece il vuoto, strappando la Maglia Gialla al Panzer tedescoUllrich e ... Si chiude così perché Pantani è rimasto, rimane e rimarrà per sempre un artista del, unico ...TOUR OF OMAN - Jan Hirt trionfa al termine dalla difficile scalata sulla Green Mountain e conquista la quinta tappa. Successo che gli vale la leadership in classifica generale, ai danni di Fausto ...Tappa regina e cambio di scenario al Tour of Oman 2022: nella quinta e penultima frazione, con arrivo sull’ormai nota Green Mountain, spicca il ceco Jan Hirt che si prende il successo parziale e la ...