Champions | Pochettino | vogliamo avvicinarci al nostro sogno

(Di lunedì 14 febbraio 2022) "Non credo che domani ci sarà più pressione su di noi che sul Real, o viceversa: questa è un'eliminatoria diche avrebbe potuto essere la finale, per qualità e per i nomi dei giocatori che ...

L'allenatore del Paris SG, Mauricio, parla alla vigilia della supersfida dell'andata degli ottavi di, e non si mostra intimorito dal blasone dell'avversario, né dal fatto che si ...L'allenatore del Paris SG, Mauricio, parla alla vigilia della supersfida dell'andata degli ottavi di, e non si mostra intimorito dal blasone dell'avversario, né dal fatto che si ...L’allenatore del PSG, Mauricio Pochettino, parla alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022 contro il Real Madrid. L’allenatore argentino dei francesi non si ...L'allenatore del Paris SG, Mauricio Pochettino, parla alla vigilia della supersfida dell'andata degli ottavi di Champions, e non si mostra intimorito dal blasone dell'avversario, né dal fatto che si ...