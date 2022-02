Cade nel camino di casa e muore carbonizzato (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - Un pensionato di 89 anni, Salvatore Cossu, è morto carbonizzato dopo essere caduto nel camino di casa, a Ula Tirso, nell'Oristanese. La tragedia si è verificata nella serata di ieri in un appartamento di un edificio a due piani di via Indipendenza che ospita anche la famiglia del figlio. Secondo quanto è stato accertato dai carabinieri il pensionato si trovava nella cucina davanti al camino quando, probabilmente a causa di un malore, è caduto all'interno. A fare scattare l'allarme è stata la nipotina di 15 anni. Nell'abitazione sono intervenuti subito i soccorsi. Dal distaccamento di Abbasanta sono giunte le squadre dei vigili del fuoco ed è arrivata anche l'ambulanza del 118, così come i carabinieri. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno effettuato i rilievi di legge ed informato il ... Leggi su agi (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - Un pensionato di 89 anni, Salvatore Cossu, è mortodopo essere caduto neldi, a Ula Tirso, nell'Oristanese. La tragedia si è verificata nella serata di ieri in un appartamento di un edificio a due piani di via Indipendenza che ospita anche la famiglia del figlio. Secondo quanto è stato accertato dai carabinieri il pensionato si trovava nella cucina davanti alquando, probabilmente a causa di un malore, è caduto all'interno. A fare scattare l'allarme è stata la nipotina di 15 anni. Nell'abitazione sono intervenuti subito i soccorsi. Dal distaccamento di Abbasanta sono giunte le squadre dei vigili del fuoco ed è arrivata anche l'ambulanza del 118, così come i carabinieri. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno effettuato i rilievi di legge ed informato il ...

Advertising

sulsitodisimone : Cade nel camino di casa e muore carbonizzato - sardanews : Anziano pensionato ha un malore, cade nel camino di casa e muore carbonizzato - Scomunicando : BASKET – La Infodrive Capo d’Orlando cade nel finale, vince Treviglio - jbhearvt : nel modo in cui cade la neve non mi sta piacendo - RSIsport : ?????? Ancora una svizzera davanti a tutte in prova. Haehlen prima nel secondo allenamento di discesa, Gut-Behrami sen… -