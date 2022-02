Bollette | verso Cdm venerdì | dl di circa 4 mld contro rincari**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - L'ipotesi circolata nelle prime ore del pomeriggio era quella di un intervento già domani, da portare in Consiglio dei ministri. Ma dovrebbe essereil giorno X per il decreto bollette, l'ennesimo intervento del governo -finora ben 10,2 mld messi in campo, da luglio fino a oggi- per arginare il caro-energia che sta mettendo a dura prova il tessuto produttivo del Paese, ma anche le famiglie alle prese con i rincari di luce e gas. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti del Mef, il nuovo dl dovrebbe ammontare a4 miliardi di euro. O almeno allo stato attuale i numeri sarebbero questi, perché si lavora alacremente in queste ore alla risposta da mettere in campo per fronteggiare l'emergenza, mentre le forze politiche alzano la voce chiedendo un intervento efficace e deciso. Che sarà l'ennesimo ma non l'ultimo, ...