Baricco dimesso dall’ospedale dopo il trapianto di staminali

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Torna a casa lo scrittore Alessandro. A meno di tre settimane daldi cellule, il fondatore della Scuola Holden ha lasciato oggi 14 febbraio l’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino), dove era ricoverato a causa di una leucemia. L’intervento è tecnicamente riuscito e il decorso post operatorio, secondo quanto scrive l’Ansa, è stato ottimale. Tuttavia i prossimi mesi saranno importanti perché la salute dello scrittore si stabilizzi nel migliore dei modi. L’annuncio della malattia sui social La notizia della malattia dell’autore di Oceano Mare e Novecento ha suscitato molta emozione non solo nel mondo della cultura. ‘Forza Alessandro‘ hanno scritto migliaia di persone su tutti i social. Era stato lo stessoad annunciare sui social, lo scorso 22 gennaio, che gli ...

