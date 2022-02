Baretti di Chiaia | 30enne accoltellata alla gamba durante una rissa

Advertising

iISud24 : Napoli, rissa ai baretti di Chiaia: 30enne accoltellata alla gamba #14febbraio #Napoli #Cronaca #Italia #Notizie - biancacle : RT @mattinodinapoli: Napoli: rissa ai baretti di Chiaia, accoltellata una donna di 30 anni - mattinodinapoli : Napoli: rissa ai baretti di Chiaia, accoltellata una donna di 30 anni - papageno_1794 : @Elewhatelse3 Baretti zona via Chiaia, direi - MaryQBarron : @markorusso69 I baretti di Chiaia. -

Ultime Notizie dalla rete : Baretti Chiaia

... Vicoletto Belledonne a. NAPOLI, MOVIDA VIOLENTA: 30ENNE ACCOLTELLATA ALLA GAMBA A darne ... Un'ordinanza che aveva fatto discutere i titolari deiche già erano sul piede di guerra. ...Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora al vaglio dei militari, la donna sarebbe stata ferita questa notte in vicoletto Belledonne a, nei pressi di un bar dove era scoppiata una rissa.Rissa con accoltellamento nella zona dei baretti di Napoli ... sarebbe stata ferita in Vicoletto Belledonne a Chiaia. Sembra non fosse coinvolta nella lite. Indagano i carabinieri, per la giovane ...Voce di Napoli nasce con l'intento di parlare e raccontare il lato positivo della città che nasce all'ombra del Vesuvio. L'obiettivo è quello di diffondere tutte le notizie che accadono su territorio ...