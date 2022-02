Atalanta | partnership con Mectronic per due stagioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta partnership

Prima Treviglio

In qualità di Security Partner, Italpol Vigilanza sostiene i giocatori neroazzurri durante i match in e fuori casa. Una solidaconfermata per tutta la stagione 2021/2022, che ...Green Marine Europe è il risultato di unatra il programma di certificazione ambientale ... Read More Sport Serie A:- Juve 1 - 1, gol di Malinovsky e Danilo 14 Febbraio 2022 L'...E’ ufficiale la partnership tra l’Atalanta e Mectronic Medicale. A renderlo noto è stato il club bergamasco, che ha comunicato come l’azienda con sede a Grassobbio (Bergamo) sarà fornitrice ufficiale ...ROME: Juventus' clash with Atalanta will be an important clash in the fourth-place ... while there have been encouraging early signs in his partnership with Paulo Dybala. "Juventus were missing a ...