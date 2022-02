Ancona, studente muore a 16 anni durante uno stage (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Uno studente di 16 anni è morto durante uno stage. Il ragazzo sedeva sul lato passeggero di un autocarro che si è schiantato contro un albero in località Serra de’ Conti in provincia di Ancona. Stava studiando in un centro di formazione professionale in Regione e stava svolgendo un periodo di stage curriculare nel campo della termo idraulica. E’ la seconda morte, in meno di un mese, in alternanza scuola-lavoro, dopo quella del 18enne del 21 gennaio scorso a Lauzacco in provincia di Udine. UNIONE DEGLI STUDENTI – ”Una morte che si aggiunge a una lunga lista di morti sul lavoro e all’interno delle scuole, morti causati da un sistema malato, volto solamente al profitto” attacca Luca Redolfi, coordinatore nazionale dell’Unione Degli Studenti. “Esprimiamo solidarietà e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Unodi 16è mortouno. Il ragazzo sedeva sul lato passeggero di un autocarro che si è schiantato contro un albero in località Serra de’ Conti in provincia di. Stava studiando in un centro di formazione professionale in Regione e stava svolgendo un periodo dicurriculare nel campo della termo idraulica. E’ la seconda morte, in meno di un mese, in alternanza scuola-lavoro, dopo quella del 18enne del 21 gennaio scorso a Lauzacco in provincia di Udine. UNIONE DEGLI STUDENTI – ”Una morte che si aggiunge a una lunga lista di morti sul lavoro e all’interno delle scuole, morti causati da un sistema malato, volto solamente al profitto” attacca Luca Redolfi, coordinatore nazionale dell’Unione Degli Studenti. “Esprimiamo solidarietà e ...

